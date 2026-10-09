Kreativ im Hasselbacher Tal Kunst erleben im Westerwald für Groß und Klein Julia Hilgeroth-Buchner 09.10.2026, 12:00 Uhr

i Diese Impression zeigt die Kinder beim Arbeiten nahe Heinz Brelohs Exponat "Der Bildhauer in der Mittagsonne" im Wald. Laura Bernstetter. Laura und Janek Bernstetter

Im Hasselbacher Tal verschmelzen Skulpturen, Bach und Wald zu einem Entdeckerparcours für Kinder und Familien. Wie Künstler, Kurse und Förderprogramme hier Kreativität wecken, zeigt uns Kim Wortelkamp.

Wenn Kim Wortelkamp über die Hasselbacher Skulpturenlandschaft „im Tal“ spricht, springt sehr schnell etwas von der Faszination über, die die einzigartige Anlage mit ihren mehr als 50 Exponaten auf den Betrachter ausübt. Schließlich ist der Sohn des Künstlers Erwin Wortelkamp als Kurator des Gesamtkomplexes wie kein Zweiter mit der Integration bildhauerischer Werke in die Westerwälder Natur vertraut und kann dank dieser starken Affinität ...







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