Umfrage in Altenkirchen
Kunden loben Planung des neuen Fachmarktzentrums
Das Fachmarktzentrum Altenkirchen lockte am ersten Eröffnungstag am 23. Oktober 2025 zahlreiche Besucher an.
Nach dem ersten Ansturm sind die Kunden des neuen Fachmarktzentrums in Altenkirchen überwiegend zufrieden mit dem dortigen Parkplatzangebot. Bei unserer Umfrage in der Kreisstadt wurden aber auch ein paar kritische Punkte angesprochen.

Wie empfinden Kunden die Parksituation am neuen Fachmarktzentrum in der Kreisstadt Altenkirchen? In einer Umfrage gingen wir diesem Thema nach und hörten uns bei Bürgerinnen und Bürgern um. Björn Klappstein aus Altenkirchen war nach zwei Wochen das erste Mal im Fachmarktzentrum.

