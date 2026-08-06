Fleisch und Wurst Kunden freuen sich auf den Metzgerwagen in Betzdorf Thomas Leurs 06.08.2026, 15:00 Uhr

i Der Metzgerwagen der Metzgerei Schmidt aus Daaden ist mittwochs immer in Kirchen. Ab kommenden Dienstag auch in Betzdorf. Thomas Leurs

Noch steht der Verkaufswagen der Metzgerei Schmidt mittwochs in Kirchen. Doch einige Kunden schauen bereits auf den kommenden Dienstag. Dann startet der Metzger erstmals auf dem Betzdorfer Wochenmarkt.

Als die Metzgerei Schmidt ihren Wagen am Mittwoch um 9 Uhr in Kirchen bei Fruchthaus Plate öffnet, stehen bereits die ersten Kunden bereit. Und die kommenden Stunden werden stetig neue kommen, sodass Sonja Helsper und Sabrina Trapp gut zu tun haben. Jeden Mittwoch stehen die beiden an dieser Stelle.







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