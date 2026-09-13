Bluttat in Innenstadt Betzdorf Kumpel des Angeklagten leidet unter Gedächtnisverlust Daniel-D. Pirker 13.09.2026, 13:00 Uhr

i Am 3. Januar wurde ein Grünebacher in der schneebedeckten Innenstadt von Betzdorf nachts krankenhausreif geschlagen. Thomas Leurs

Im Januar wurde ein Grünebacher in Betzdorf schwer verprügelt. Vor und nach der Tat waren die möglichen Täter mit einem Kumpel unterwegs. Vor Gericht hätte er Licht ins Dunkel bringen können. Stattdessen widersprach er seinen vorherigen Ausführungen.

„Für mich sieht das so aus, als würden Sie sich ins Höschen machen.“ Staatsanwalt Münzel ging den Zeugen Noah P. (Namen der Zeugen und Angeklagten geändert) am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Koblenz hart an. Konnte mehr Licht ins Dunkel um die Bluttat in Betzdorf gebracht werden?







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