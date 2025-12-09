Kulturwerk gesellt sich zu den Bühnen der Metropolen

Ob Beatles oder Genesis, ob Bluesrock oder Big-Band-Sound, ob Theater oder Comedy – das Kulturwerk in Wissen hat auch für die kommenden Monate wieder ein hochwertiges Programm ausgearbeitet. Inklusive einiger Überraschungen.
Prall gefüllt ist erneut der Veranstaltungskalender des Wissener Kulturwerks für die kommenden Monate. Im ersten Halbjahr 2026 wird es ein Wiedersehen mit verschiedenen Künstlern – von der fwr Big Band bis Brings – geben, aber auch die eine oder andere erstmalige Livebegegnung.