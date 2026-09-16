Alte Mauern neu belebt in Au Kulturort Station: Ein neues Leben für alten Bahnhof Thomas Hoffmann 16.09.2026, 20:12 Uhr

i Das Rotary Hilfswerk Westerwald spendete eine große Summe an das Projekt die Station. Anna Mauersberger. Emily Roos

Ein verlassener Bahnhof erwacht neu: Ehrenamtliche haben aus alten Mauern einen lebendigen Kulturort geschaffen. Die Eröffnung verspricht Musik, Erinnerungen und Raum für neue Geschichten.

Nach rund drei Jahren Arbeit ist es so weit: Die Station in Au öffnet ihre Türen nun auch zu den Räumen hinter dem bereits eröffneten Café. Aus dem ehemaligen Bahnhof ist ein Ort für Kultur, Begegnung und gemeinsames Machen geworden.Musikalisch eröffnet die Familie Kowalski mit ihren Blasinstrumenten die Veranstaltung.







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