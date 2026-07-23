Im Dorf Eichelhardt entsteht eine Artist Residence, die Kultur ins Landleben bringt. Eine erfahrene Kuratorin öffnet Räume für Austausch, fördert junge Talente und plant öffentliche Führungen.
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Die Premiere ist geglückt: Katharina Keller, Witwe und Nachlassverwalterin des Eichelhardter Künstlers Frank Herzog, freut sich sehr, dass die Eröffnung des „Keller-Herzog-Raums“ und des bildhauerischen Lagers in diesen Wochen viele Besucher anzieht. Keller spürt jedoch einen Auftrag, der über diesen Schritt hinausgeht.