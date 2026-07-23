Kunst im Dorf belebt
Kulturförderung in Eichelhardt durch Artist Residence
Zukunftspläne: Der neue "Keller-Herzog-Raum", der sich ebenso wie die ehemalige Werkstatthalle und das Lager mit Objekten von Fr
Zukunftspläne: Der neue "Keller-Herzog-Raum", der sich ebenso wie die ehemalige Werkstatthalle und das Lager mit Objekten von Frank Herzog auf Katharina Kellers Eichelhardter Privatgrundstück befindet, bietet ideale Bedingungen für Ausstellungen und kleinere Veranstaltungen. Unser Foto zeigt die Kuratorin während einer Führung durch den hellen, luftigen Raum.
Julia Hilgeroth-Buchner

Im Dorf Eichelhardt entsteht eine Artist Residence, die Kultur ins Landleben bringt. Eine erfahrene Kuratorin öffnet Räume für Austausch, fördert junge Talente und plant öffentliche Führungen.

Lesezeit 1 Minute
Die Premiere ist geglückt: Katharina Keller, Witwe und Nachlassverwalterin des Eichelhardter Künstlers Frank Herzog, freut sich sehr, dass die Eröffnung des „Keller-Herzog-Raums“ und des bildhauerischen Lagers in diesen Wochen viele Besucher anzieht. Keller spürt jedoch einen Auftrag, der über diesen Schritt hinausgeht.
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