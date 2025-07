Ein inklusives Fest, dass das Miteinander in der Kreisstadt fördern soll – darauf können sich Altenkirchener und Interessierte am Samstag, 6. September freuen. Dann findet zum ersten Mal „KULTOPIA“ auf dem Marktplatz statt.

Gemeinsam feiern und sich verbinden – das steht am Samstag, 6. September bei „KULTOPIA“, dem Fest der Begegnung und Kulturen, im Mittelpunkt. Das Besondere: Egal ob Privatperson oder Verein – jeder kann sich auf dem Altenkirchener Marktplatz mit einem Stand beteiligen. Bis Ende Juli können sich Interessierte, die einen Stand beim Fest aufbauen möchten, noch bei den Organisatoren melden – es fällt keine Standgebühr an. An gewerbliche Standbetreiber wurde der Appell seitens des Orga-Teams gerichtet, dass die Preise besucher- und familienfreundlich gestaltet werden.

Hauptsache ist, dass Politik und Religion „außen vor gelassen werden“, wie Kerstin Spahr und Karin Stadler vom Orga-Team betonen. Man wolle bei dem Event „niemandem bekehren“. „Wir möchten der Spaltung entgegenwirken“, betont Kerstin Spahr.

„Wir möchten der Spaltung entgegenwirken.“

Kerstin Spahr vom Organisationsteam „KULTOPIA“

Generell habe das Miteinander die letzten Jahre in der Bevölkerung gelitten. Ziel sei es, insgesamt die Menschen wieder mehr zusammen zu bringen und aus ihrer „Bubble“ zu holen, wie Spahr betont. Die Flyer und Plakate zum Fest werben in verschiedenen Sprachen für die Veranstaltung. Jeder kann vorbeikommen und sich einbringen und sich auch informieren, wie Stadler betont. Hauptträger der Veranstaltung ist der Verein WIBeN (Westerwälder Initiativen- und Betriebe-Netz e.V.).

Von 13 bis 18 Uhr wird es ein buntes Programm auf dem Altenkirchener Marktplatz geben mit Musik, Essen und kleinem Programm. Pianisten aus der Ukraine, Trommler und türkische Musiker haben sich bereits angekündigt. „Bislang sind über 20 Stände dabei“, berichtet Spahr. Das Restaurant Wiesental wird mit einem Foodtruck und nepalesischen Gerichten vor Ort sein.

Planungen sind umfangreich und anspruchsvoll

Die Planungen sind sehr umfangreich für das Orga-Team, das aus acht Personen besteht, die sich regelmäßig beim Stammtisch gegen Rechts im Haus Felsenkeller treffen, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir mussten uns da in viele Sachen einarbeiten, es ist das erste Mal, dass wir ein solches Fest organisieren“, berichtet Spahr. „Wir möchten der VG und den Mitarbeitern ein großes Lob für die gute Zusammenarbeit aussprechen.“

Kerstin Spahr und Karin Stadler berichten von vielen positiven Reaktionen nach der Festankündigung. „VG, Stadt, Aktionskreis und die Citymanagerin finden, dass es eine gute Idee ist“, freuen sie sich. Die Verantwortlichen betonen, dass das Fest in dieser Form nur durch die finanzielle Unterstützung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, der Stadt Altenkirchen (750 Euro Förderung) und durch Sponsoren zustande kommen kann. Wie die VG auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, soll das Event im Rahmen des Förderprogramms Mikroförderung „Kultur“ mit 500 Euro unterstützt werden. Vor Ort wird auch eine Spendenbox aufgestellt, damit die Musiker für ihr Wirken einen Obolus bekommen. Die Organisatoren hoffen, dass sich „KULTOPIA“ zu einer festen Veranstaltung etablieren wird.

Wer beim Tag anpacken oder das Fest als Sponsor unterstützen möchte, kann sich unter www.kultuopia-fest.de/mitmachen melden.