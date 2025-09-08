Mit dem neuen Format „Kultopia“ setzte Altenkirchen ein starkes Zeichen für Offenheit und kulturellen Austausch. Ein buntes Programm aus Musik, Kunst und internationaler Küche lockte zahlreiche Gäste in die Innenstadt.

„Von Menschen, für Menschen“ – mit diesen Worten eröffnete Organisatorin Kerstin Spahr das erste „Stadtfest der Begegnung“ in der Altenkirchener Innenstadt. Bei Sonne und spätsommerlichen Temperaturen feierte am Samstag die Premiere des neuen Formats „Kultopia“. Die Idee dazu entstand, wie Spahr in ihrer Begrüßung erklärte, aus dem Wunsch heraus, Menschen zusammenzuführen und ein Zeichen gegen gesellschaftliche Spaltung zu setzen. Gemeinsam mit zwei Mitstreitern entwickelte sie das Konzept für ein Fest, das Begegnung, Austausch und kulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stellt. Innerhalb weniger Monate fanden sich zahlreiche Helferinnen und Helfer, die das Stadtfest der Begegnung möglich machten.

i Westafrikanische Klänge und Gesang gibt es mit der Band "Benjamin Akoutou & Friends". Emily Roos

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Ein buntes Programm aus Musik, Kunst, Kulinarik und Begegnungen lockte viele Menschen in die Innenstadt. Das Bühnenprogramm bestand sowohl aus musikalischen Beiträgen, als auch aus Reden und Erzählungen. Besonders großen Anklang fanden die westafrikanischen Rhythmen, die gleich zu Beginn für ausgelassene Atmosphäre sorgten. Doch nicht nur Musik war Teil des Programms. Unter anderem zogen ein japanisches Puppentheater und ein Vorlesezelt die Kinder in ihren Bann. An den verschiedenen kreativen Ständen, an denen man unter anderem selbst Kerzen oder Schüsseln verzieren konnte, amüsierten sich Groß und Klein.

Eine kulinarische Weltreise in Altenkirchen

Auch kulinarisch war die Vielfalt spürbar. Essensstände aus verschiedenen Ländern boten Köstlichkeiten an. Besucherinnen und Besucher konnten sich durch eine kulinarische Weltreise kosten und dabei ins Gespräch mit den Menschen hinter den Ständen kommen. Infostände von Initiativen und Organisationen präsentierten ihre Arbeit und regten zum Austausch an. Diese Mischung aus Genuss und Dialog machte den besonderen Reiz des Festes aus.

i Ein Essensstand der Flüchtlingshilfe - angeboten wurden sowohl süße als auch herzhafte Speisen aus verschiedenen Ländern, darunter Syren, Afghanistan und der Türkei Emily Roos

Eine der zentralen Rednerinnen war Anna Kampmann. In bewegenden Worten erzählte sie von ihrer Kindheit in Deutschland als Tochter einer Einwandererfamilie und späteren Erfahrungen im Ausland. Mit ihrem Mann lebte sie in verschiedenen Ländern und machte dort die Erfahrung, selbst Ausländerin zu sein. „Egal, wo ich war, ich war Ausländerin. Was es braucht, sind offene Menschen, mit einem Lächeln, die einem zeigen: Du bist willkommen“, sagte sie. So organisierte sie unter anderem einen Sankt-Martins-Umzug in Tunesien, um Traditionen ihrer Heimat zu teilen und gleichzeitig neue Kulturen kennenzulernen.

i Eine Vielzahl an Ständen gibt es beim ersten "Kultopia"-Festival in Altenkirchen. Emily Roos

Klare Botschaft

Die Botschaft des Festes war klar: Offenheit, Begegnung und gegenseitiger Respekt sind das Fundament für ein gutes Miteinander. Und genau das spiegelte sich in der Atmosphäre wider. Besucherinnen und Besucher verweilten, kamen miteinander ins Gespräch, tauschten Erfahrungen aus und genossen die Vielfalt des Programms. Auch die Aussteller zeigten sich begeistert und lobten die Organisation sowie die positive Stimmung.