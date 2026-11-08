Das Ensemble „Lampenfieber“ sorgte im Etzbacher Bürgerhaus für turbulente Szenen und anhaltenden Beifall. Witzige Pointen, Lokalkolorit und schauspielerisches Feuerwerk versprechen drei vergnügliche Stunden – wie endet das Chaos?
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„Vorhang auf, Bühne frei“ hieß es am Wochenende dreimal im Bürgerhaus Etzbach, als die in der Region bekannte Theatergruppe „Lampenfieber“ die ereignisreiche Komödie „Sein bestes Stück“ von Tino Fröhlich mit großer Spielfreude in Szene setzte. Es waren Vorstellungen, in denen die Lachmuskeln deutlich strapaziert wurden.