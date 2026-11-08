Neue Komödie in Etzbach
Kult um „Lampenfieber“-Bühnenstars wächst weiter
Schach matt und nur noch sitzend, Roberto Casanova (Ingo Neuhaus), belächelt von der Wirtin Elke Seiler (Michaela Neuhaus) und B
Schach matt und nur noch sitzend, Roberto Casanova (Ingo Neuhaus), belächelt von der Wirtin Elke Seiler (Michaela Neuhaus) und Beate Bromme (Nadya Abu-Higleh-Brück).
Rolf-Dieter Rötzel

Das Ensemble „Lampenfieber“ sorgte im Etzbacher Bürgerhaus für turbulente Szenen und anhaltenden Beifall. Witzige Pointen, Lokalkolorit und schauspielerisches Feuerwerk versprechen drei vergnügliche Stunden – wie endet das Chaos?

Lesezeit 2 Minuten
„Vorhang auf, Bühne frei“ hieß es am Wochenende dreimal im Bürgerhaus Etzbach, als die in der Region bekannte Theatergruppe „Lampenfieber“ die ereignisreiche Komödie „Sein bestes Stück“ von Tino Fröhlich mit großer Spielfreude in Szene setzte. Es waren Vorstellungen, in denen die Lachmuskeln deutlich strapaziert wurden.
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