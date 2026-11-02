Magie in Bildern und Holz Künstlertrio verzaubert mit mystischen Welten in Wissen Thomas Hoffmann 02.11.2026, 09:00 Uhr

i Keine Hexe, sondern die nordische Sagengestalt Elli ("Das Alter") bewacht und bereichert die vielfältigen Kunstwerke von Silke Janas-Schlösser, die mit Tusche, Acryl und Figuren in die mystische Welt des "kleinen Volks" entführt. Thomas Hoffmann

Drei Künstler verwandeln das Hexagon in Wissen in geheimnisvolle Welten aus Licht, Holz und Farbe. Fotografie, Acryl-Tusche und Skulptur laden zu staunenden Entdeckungen zwischen Mythos und Alltag – Vernissage am Wochenende.

Erneut öffnet am kommenden Wochenende das Hexagon in Wissen in den Räumen oberhalb der Westerwaldbank seine Pforten. Hier erwartet die Besucher eine Welt, die sie in teilweise atemberaubender Weise in ihren Bann zieht. Die drei Künstler Gerhard Gröner, Silke Janas-Schlösser und Markus Bläser freuen sich auf die Vernissage.







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