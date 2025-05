Künstlerische Kontraste in der Museumsscheune

Die Saisoneröffnung der „Museumsscheune“ in Helmenzen hielt in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung bereit. Wir waren dabei, als „Alt“ auf „Neu“ traf.

Die „Museumsscheune“ in Helmenzen gehört zweifelsfrei zu den kulturhistorischen Kleinodien unserer Westerwälder Landschaft. Inmitten des idyllischen Dorfkerns lässt sich seit 1993 ganz unmittelbar erfahren, wie unsere Wäller Vorfahren gelebt und gearbeitet haben. Deshalb ist das kleine Heimatmuseum ein beliebtes Ziel für alle Generationen, zumal es zu vielen Exponaten mittlerweile QR-Codes gibt, die auf passende Kurzfilme hinweisen.

Zur Saisoneröffnung am Maifeiertag hatte sich der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“ diesmal aber etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Besucher konnten nicht nur die mit viel Liebe arrangierten Themenwelten aus längst vergangenen Tagen bewundern – unter die vielen Ausstellungsstücke hatten sich auch Kunstwerke der Gegenwart „geschummelt“.

i Reizvoller Kontrast: Noch bis zum 1. Juni können sich Besucher über die Exponate des "Kunstforums Westerwald" freuen, die inmitten der Alltags- und Gebrauchsgegenstände der Helmenzer "Museumsscheune" zu sehen sind (hier "In allen Ähren / Strohgeflüster / Weites Land" von Maike Siefken). Julia Hilgeroth-Buchner

Die Vorgeschichte: Vor einigen Monaten beschlossen die Künstlerinnen und Künstler des „Kunstforums Westerwald“, in den Dialog mit Artefakten aus der „Museumsscheune“ zu gehen und das Ergebnis im Altenkirchener „Kunstraum“ der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zugleich entstand die Idee, die Ausstellung später in die Scheune umzusiedeln und dort (immer mit Respekt vor dem mühsamen Leben in der Vergangenheit) reizvolle künstlerische Kontraste zu schaffen.

Gesagt, getan: Den zahlreichen Besuchern machte es bei der Saisoneröffnung viel Freude, die mit Geschick integrierten Bilder, Skulpturen und Objekte unter dem Motto „Zeitreise“ in der Scheune aufzustöbern. Helga Seelbach (Vorsitzende des „Kunstforums Westerwald“) betonte, wie erfreulich die Kooperation mit den diversen Vereinen in den drei Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied verlaufe. „Das Herz der Landkreise sind die Aktiven in den Verbandsgemeinden, und hier treffen sich unsere Interessen.“

i Noch bis zum 1. Juni ist die Ausstellung "Zeitreise" des "Kunstforums Westerwald" in der Helmenzer "Museumsscheune" zu sehen. Außerdem gibt in den nächsten Mai-Wochen noch einige Sonderveranstaltungen für alle Generationen. Julia Hilgeroth-Buchner

Die aktuelle Ausstellung wolle eine Brücke zwischen dem Althergebrachten und der Interpretation durch gegenwärtige Künstler schlagen. Gemeinsam mit Andreas Koppers (zweiter Vorsitzender des Scheunen-Arbeitskreises) und Conny Obenauer (aktives Mitglied) wies Helga Seelbach zudem auf einige Highlights in den nächsten Wochen hin. Am Muttertag (11. Mai) findet von 10 – 17 Uhr ein gemeinsam organisiertes Familien-Scheunenfest statt, zu dem sich die Besucher einen Picknickkorb und Geschirr mitbringen können (Kaffee und kalte Getränke stellt die Scheune).

Für Unterhaltung sorgen ein Kunsträtsel mit Verlosung, aber auch Mundartdichter Walter Ochsenbrücher und der Gitarrist und Sänger Thomas Wunder. Am Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt), bietet der Scheunen-Arbeitskreis den Aktionstag „Vom Schaf zum Wollpullover“ an. Die Ausstellung selbst ist noch bis Sonntag, 1. Juni, zu den Öffnungszeiten der Scheune (Gartenweg 3, 57612 Helmenzen) zu sehen. Der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege“, der Vorstand des „Kunstforums Westerwald“ und die 15 ausstellenden Künstler laden alle Interessierten zu diesen Veranstaltungen ein. Mehr Infos gibt es auf www.helmenzen.de.