Zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in Giershausen musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag ausrücken. Nach dem Brand gibt es ein tierisches Opfer zu beklagen.

Bei einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in Giershausen ist am Sonntagnachmittag wohl nach Angaben der Feuerwehr eine Katze ums Leben gekommen. Die Bewohner blieben zum Glück unverletzt. Die Leitstelle war um 14.41 Uhr alarmiert worden. Zunächst sei man mit den Löschzügen Flammersfeld und Weyerbusch vor Ort gewesen, der Löschzug Altenkirchen wurde nachalarmiert, so der stellvertretende VG-Wehrleiter Raphael Jonas.

Wohl aufgrund eines technischen Defektes entstand in der Küche des Untergeschosses der Brand. Die Küche der von zwei Personen bewohnten Wohnung, wurde vollständig zerstört, die Wohnung ist unbewohnbar.

Etwa 50 Wehrleute plus Rettungsdienst waren im Einsatz. Das Feuer konnte nach mehrstündiger Löscharbeit unter Kontrolle gebracht werden. Eine Kraft der Feuerwehr musste untersucht werden, da der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand. Die Ermittlungen wegen der Brandursache dauern derzeit an, die Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden.