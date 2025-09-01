Der kleine Mats aus Kausen war an Krebs erkrankt und ist im Jahr 2023 im Alter von nur vier Jahren verstorben. Das ganze Dorf steht nach diesem schlimmen Verlust zusammen und sammelt nun erneut beim Kronkorkenfest für den guten Zweck.

Manchmal reicht ein kurzes Leben, um viele Menschen tief zu berühren. In Deutschland erkranken jährlich etwa 2200 Kinder und Jugendliche an einer Krebs- oder Bluterkrankung. So auch der kleine Mats aus Kausen, der nur vier Jahre alt wurde. Im Jahr 2023 verlor er nach mehr als zwei Jahren Behandlung in der Bonner Uniklinik seinen schweren Kampf gegen den Krebs. Zurück blieben seine Eltern, Manuel und Larissa Hartmann und seine Großeltern, Rüdiger und Vera Brenner, aber auch ein ganzes Dorf, das zusammensteht, um sein Andenken lebendig zu halten.

Dazu fand am Sonntag auf dem Gelände der Firma Brenner in Kausen zum zweiten Mal nach 2023 das Kronkorken-Fest statt. Die Familie hatte damals eine Sammelaktion ins Leben gerufen, bei der Kronkorken abgegeben werden konnten, die von einer heimischen Firma in Geld umgewandelt werden.

Auch Spiel- und Bastelsachen wurden gespendet

Ähnlich war es auch dieses Mal. Nicht nur Kronkorken wurden gesammelt, auch Spiel- und Bastelsachen wurden gespendet. Die Firma SP-Landdesign aus Kausen, um stellvertretend einen der vielen Spender zu nennen, hatte wieder, wie schon bei der letzten Aktion, wunderschöne Steiff-Tiere für die Kinder auf den Stationen besorgt, all das als kleine Zeichen der Hoffnung, die anderen Kindern Freude schenken sollen.

Mats musste viel zu früh gehen, aber das Fest am Sonntag zeigte, dass er Spuren hinterlassen hat. Kausen hatte sich in ein Meer der Solidarität verwandelt. Die Anzahl der Besucher erweckte den Eindruck, als sei das ganze Dorf zugegen. Etliche Vereine aus Kausen und den umliegenden Orten halfen mit. Sie hatten Stände errichtet, überall duftete es nach frisch Gebratenem, deftigen Speisen und süßen Leckereien. Eine Tombola lockte mit attraktiven Preisen. Eigens für das Fest hatten Helfer sogar ihren Urlaub verlegt. Zum Teil waren noch Bewohner auf der Straße Richtung Firma Brenner unterwegs, mit Tabletts voller Kuchen.

i Zahlreiche Vereine, wie hier die Feuerwehr aus Dauersberg, halfen tatkräftig mit. Gaby Wertebach

Bei der ersten Aktion vor zwei Jahren kamen bereits über 31.000€ zusammen, eine Summe die selbst die Organisatoren sprachlos machte. Und es ist gut möglich, dass dieser Betrag am Sonntag noch übertroffen wurde. Die Dimension der Sammelaktion ist eindrucksvoll, über 13 Tonnen Kronkorken konnten dieses Mal zusammengetragen werden. In der sogenannten „Kronkorken-Allee“ warten 43 prall gefüllte Big Bags auf ihre Abholung. Sie werden in Bargeld umgewandelt und der Erlös der Benefiz-Aktion wird verschiedenen Institutionen, wie der Kinderonkologie in der Uni-Klinik Bonn und anderen, zugutekommen. Zudem werden davon Geschenke für die Kinder gekauft.

Wir sind überwältigt. Ohne die Hilfe der vielen Vereine und die Hilfsbereitschaft der Menschen hier und aus den Nachbarorten hätten wir das nicht stemmen können“.

Rüdiger Hartmann, Großvater des verstorbenen Mats

Rüdiger Hartmann, der Großvater des verstorbenen kleinen Mats, kämpfte um Worte, als er auf die Anteilnahme blickte: „Wir sind überwältigt. Ohne die Hilfe der vielen Vereine und die Hilfsbereitschaft der Menschen hier und aus den Nachbarorten hätten wir das nicht stemmen können“. Die Familie trauert und zeigt gleichzeitig, wie Trauer in Hoffnung verwandelt werden kann. Der kleine Junge ist nicht mehr unter ihnen, doch seine Tapferkeit und die Liebe seiner Familie haben ein Licht entzündet, das weiter leuchtet.

Und dann erzählt Rüdiger Hartmann von einem besonderen Geschenk, das der Familie nach all dem Leid zuteilwurde, das Hoffnung schenkt und zugleich tief berührt:“ Vor neun Monaten kam Mats Brüderchen zur Welt, Finn Luca. Wenn sie ihn sehen, da erkennen sie keinen Unterschied. Er sieht aus wie Mats, als hätte er ihn gespiegelt. Wenn man das Foto von Mats auf dem Bobbycar sieht, dann wirken er und sein Bruder fast wie eineiige Zwillinge“.

i Riesiger Besucherandrang beim Kronkorkenfest in Kausen. Gaby Wertebach

So wird in Kausen nicht nur getrauert. Es wird erinnert, geholfen und gehofft, als ein unübersehbares Symbol dafür, wie viel Kraft eine Gemeinschaft haben kann.