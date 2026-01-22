Überbordende Bürokratie schafft bei den Unternehmen ein Gefühl des Misstrauens. Entsprechend deutlich waren die Worte beim IHK-Politikgespräch mit Landtagskandidaten im Kreis Altenkirchen. Konkrete Beispiele inklusive.
Lesezeit 3 Minuten
Bürokratieabbau, neue Gewerbeflächen, Ladenöffnungsgesetz: Es gibt zahlreiche Herausforderungen, denen sich die Unternehmen in Rheinland-Pfalz und damit auch in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald stellen müssen. Das tun sie mit großem Einsatz, Erfahrung und Können sowie einer gehörigen Portion Pragmatismus.