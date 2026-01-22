IHK-Gespräch in Altenkirchen Kritik an Politik: Firmen spüren Misstrauen Markus Eschenauer 22.01.2026, 10:00 Uhr

i Kerstin Dorn, Geschäftsführerin von Werit in Altenkirchen, und Moritz Schumacher von der Group Schumacher in Eichelhardt übernahmen den ersten von drei Themenbereichen: Bürokratieabbau. Dabei kamen auch lange, komplizierte Genehmigungsverfahren sowie der "Förderdschungel" zur Sprache. Markus Eschenauer

Überbordende Bürokratie schafft bei den Unternehmen ein Gefühl des Misstrauens. Entsprechend deutlich waren die Worte beim IHK-Politikgespräch mit Landtagskandidaten im Kreis Altenkirchen. Konkrete Beispiele inklusive.

Bürokratieabbau, neue Gewerbeflächen, Ladenöffnungsgesetz: Es gibt zahlreiche Herausforderungen, denen sich die Unternehmen in Rheinland-Pfalz und damit auch in den Kreisen Altenkirchen und Westerwald stellen müssen. Das tun sie mit großem Einsatz, Erfahrung und Können sowie einer gehörigen Portion Pragmatismus.







