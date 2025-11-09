Umfrage auf Wochenmarkt Kriminalität ist bei den Betzdorfern großes Thema 09.11.2025, 09:00 Uhr

i Freitags ist auf dem Wochenmarkt die Betzdorfer Innenstadt immer belebter als an den übrigen Tagen. Wir haben uns zum Thema Kriminalität dort mal umgehört. Thomas Leurs

Das Thema Sicherheit in Innenstädten wird seit der „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Merz heiß diskutiert. Wie sehen das die Bürger in und um Betzdorf? Unsere Zeitung hat sich auf dem Wochenmarkt am Freitagvormittag mal umgehört.

Am Freitagvormittag füllt sich die Innenstadt in Betzdorf mit Menschen, wie jeden Freitag ist Markttag. Nach wochenlangem trist-grauem Herbstwetter scheint an diesem Tag die Sonne. Die Besucher decken sich mit Käse, Fleisch und anderen Lebensmitteln ein, die wie gewohnt an den üblichen Stellen angeboten werden.







