Kriminalität ist bei den Betzdorfern großes Thema

Das Thema Sicherheit in Innenstädten wird seit der „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Merz heiß diskutiert. Wie sehen das die Bürger in und um Betzdorf? Unsere Zeitung hat sich auf dem Wochenmarkt am Freitagvormittag mal umgehört.
Lesezeit 3 Minuten
Am Freitagvormittag füllt sich die Innenstadt in Betzdorf mit Menschen, wie jeden Freitag ist Markttag. Nach wochenlangem trist-grauem Herbstwetter scheint an diesem Tag die Sonne. Die Besucher decken sich mit Käse, Fleisch und anderen Lebensmitteln ein, die wie gewohnt an den üblichen Stellen angeboten werden.