Millionen-Minus im AK-Land Kreistag verabschiedet Haushalt mit Faust in der Tasche Markus Kratzer 18.12.2025, 08:00 Uhr

i Von einer prall gefüllten Kasse kann man im AK-Land nur träumen. Der Kreishaushalt 2026 weist ein sattes Minus auf. Dennoch gab es bei der Verabschiedung des Etats im Kreistag keine Gegenstimme. Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das Zähneknirschen von allen Seiten war nicht zu überhören. Dennoch hat der Kreistag Altenkirchen den Haushalt 2026 einstimmig verabschiedet. Mit einem dringenden Appell an Mainz und Berlin: Lasst die Kommunen nicht am langen Arm verhungern.

Alle Jahre wieder, kurz vor dem Fest, muss der Haushalt für das kommende Jahr im Kreistag Altenkirchen die letzte Hürde nehmen. Das war auch in diesem Jahr nicht anders, das hat auch in diesem Jahr geklappt – einstimmig sogar. Allerdings war die Begleitmusik der Einordnung des Zahlenwerks diesmal weit entfernt von einem weihnachtlichen „O du fröhliche“.







