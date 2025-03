Die Kreisstraße 65 von Kaltau in Richtung Wissen wird ab Montag, 31. März, bis voraussichtlich Ende August voll gesperrt. Darauf weist der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) in Diez in einer Pressemitteilung hin.

Im ehemaligen, heute zu Kaltau gehörenden Ortsteil Lechenbach wird gemäß dem Mobilitätsatlas (verkehr.rlp.de.) bis in den Bereich der Holperbachbrücke die Fahrbahn umfassend saniert. Gleichzeitig erneuern die Verbandsgemeindewerke Hamm (Sieg) das Wasserleitungsnetz sowie die dazugehörigen Hausanschlüsse.

LBM und Verbandsgemeindewerke investieren gemeinschaftlich 500.000 Euro in diese umfangreiche Baumaßnahme. Für den Straßenverkehr wird eine großräumige Umleitungsstrecke eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr werden gebeten, auf entsprechende Aushänge zu achten.

LBM und VG-Werke bitten die Verkehrsteilnehmer und die Bevölkerung um Verständnis für unvermeidbare Einschränkungen während der Bauarbeiten.