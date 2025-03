Vom zarten Gitarrenspiel bis zur kraftvollen Rockband: Das Konzert der Kreismusikschule Altenkirchen bot ein breites Spektrum an musikalischen Darbietungen und zeigte die erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

Seit über einem halben Jahrhundert bringt die Kreismusikschule Altenkirchen vielen kleinen und großen Schülern die richtigen musikalischen Töne bei und weiß ihre Begeisterung für das Musizieren zu wecken. Ein Bild konnten sich die zahlreichen Besucher des großen Musikschulkonzerts am Samstag im Kulturwerk in Wissen machen. Der neue Schulleiter Marc Schaeferdiek konnte neben verschiedenen Ehrengästen auch zwei ehemalige Schulleiter, Dimitri Melnik und Michael Ulrich begrüßen.

Schaeferdiek erinnerte in seiner Begrüßung an den kürzlich verstorbenen Michael Strunk als einen wunderbaren Menschen. Er sei jahrelang mehr als nur ein engagierter und äußerst kompetenter Lehrer an der Musikschule gewesen und die Schlagzeug-Szene weit über den Kreis Altenkirchen hinaus maßgeblich geprägt.

i Das Akkordeon-Schulorchester begeistert mit Sätzen aus "Ritter Rabauke". Gaby Wertebach

Eloquent übernahm Simone Bröhl die Moderation. Schüler und Lehrer präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das die ganze Bandbreite der musikalischen Ausbildung widerspiegelte. Für viele der Musiker war es der erste große Auftritt. „Genau das finde ich großartig, musikalische Leistung definiert sich nicht nur über 100 Prozent korrekt gespielte Noten, sondern vielmehr auch über Atmosphäre und Miteinander“, so der Schulleiter. Über Wochen und Monate hatten sich die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, ein Aufwand, der sich gelohnt hatte.

Egal ob die zarten Klänge einer Gitarre oder bis hin zu den mächtigen Klängen eines großen Orchesters oder einer Band, es war alles dabei. Den Auftakt gestaltete das Trompeten-Ensemble, welches die Zuhörer mit einer Fanfare begrüßte, die nur für Trompeten spielbar- und machbar ist. Das Akkordeon-Schulorchester spielte Ausschnitte aus Ritter-Rabauke und begeisterte damit ebenso wie das 15-köpfige Gitarren-Ensemble, bei dem teils Kinder aus den Schul-AGen mitwirkten. Aus Daaden war das Streicher-Ensemble angereist, welches seinen ersten Auftritt auf der großen Bühne hatte und diesen perfekt absolvierte. Da waren die jüngsten Musiker im Ensemble, die Achtjährigen, natürlich besonders stolz.

i Auch die Illumination sorgt für eine besondere Atmosphäre im Kulturwerk. Marc Schaeferdiek

Anschließend trat die Jazz-Combo auf. Für den verstorbenen Michael Strunk hat Vladi Nadtochii das Projekt übernommen und damit den Fortbestand der Combo gesichert. Eine schöne Geste, dass sie Michael Strunk das Musikstück Autumn Leaves widmeten. Die beiden kleinen Orchester Streicherbande und Stringendo hatten sich zusammengeschlossen und gefielen gut mit Rigaudon aus der Wassermusik von Händel.

Die Erwachsenen-Ensembles, die Akkordeon- oder Querflötenmusiker oder auch das Folk-Ensemble Funtissimo, in dem zudem eine Sängerin einen Höhepunkt setzte, weckten vielleicht bei dem einen oder anderen Elternteil auch den Wunsch, selbst einmal zu musizieren. Im Querflöten-Orchester spielten gleich vier Musikschul-Generationen auf verschiedensten Flöten und erhielten begeisterten Applaus. Das Kammerorchester Westerwald-Sieg hatte nicht nur drei Titel seines Filmmusik-Programms, sondern auch eine junge Sängerin mitgebracht, und war ebenfalls einer der musikalischen Höhepunkte.

i Fast alle Mitwirkenden auf der Bühne. Gaby Wertebach

Im zweiten Teil der Veranstaltung unter dem Thema „it rocks“ begeisterten am Abend 18 Schülerbands aus verschiedenen Instrumental- und Gesangsklassen, die unter Anleitung ihrer eigenen Songs vorbereitet hatten. Sie sorgten mit ihrer energiegeladenen Performance für ausgelassene Stimmung und das Publikum war einmal mehr begeistert von der Vielfalt und dem hohen Niveau der musikalischen Darbietungen. Bekannte und weniger bekannte Rocknummern sorgten für eine tolle Stimmung im Kulturwerk, dazu eine tolle Lichtshow. Ohne Zugaben kamen die Schüler nicht von der Bühne.

i Souverän gelingt die Einbindung von Streichern, Akkordeon, Trompeten und Saxophon auf der Bühne. Stefanie Neuhoff

Eltern und Lehrer konnten stolz sein. Dieses Konzert zeigte einmal mehr, wie wichtig die musikalische Ausbildung für die persönliche Entwicklung junger Menschen ist. Der neue Leiter der Kreismusikschule Marc Schaeferdiek hatte ebenfalls seine Feuerprobe bestanden und zeigte sich äußerst zufrieden damit, mit welchem Können die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne standen.