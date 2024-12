Pianokunst in Altenkirchen Kreishaus wird zum Hotspot der Klassik Thomas Hoffmann 16.12.2024, 16:45 Uhr

i Gefühl, Leidenschaft, Ausdrucksstärke und ein brillantes Pianospiel, das waren die Zutaten, mit denen Katharina Hack in der Reihe "Welktlassik am Klavier" am Sonntag im Altenkirchener Kreishaus für Gänsehautmomente und anhaltende Begeisterung sorgte. Thomas Hoffmann

Paris bei Nacht, tanzende Matrosen und beeindruckende Dreimaster: Im Kreishaus regte Ausnahmepianistin Katharina Hack mit einfühlsamen Klängen die Vorstellungskraft der nachhaltig begeisterten Besucher an.

Es ist schon außergewöhnlich, dass im Kreishaus allmonatlich Klavierkünstler von höchster Klasse ihr Publikum mit teilweise brillanter Pianokunst begeistern. So auch am Sonntag, als mit Katharina Hack eine Pianistin, die ansonsten in Paris, den USA und auf vielen großen Bühnen der Welt auftritt, bereits zum dritten Mal zu Gast war.

