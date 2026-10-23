Grünes Licht aus Altenkirchen
Kreis stockt Mittel gegen Afrikanische Schweinepest auf
Um ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf das AK-Land zu verhindern, gibt der Kreis zusätzliches Geld aus.
Um ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf das AK-Land zu verhindern, gibt der Kreis zusätzliches Geld aus.
Christoph Schmidt

Noch ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) nicht aus Nordrhein-Westfalen ins AK-Land übergeschwappt. Damit das so bleibt, hat der Kreisausschuss in Altenkirchen weiteren Geldern für eine vorbeugende Bekämpfung zugestimmt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Kreis lässt sich den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) mehr kosten als im Etat 2026 vorgesehen. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 30.400 Euro zugestimmt. Weitere 30.000 Euro fließen in den Tierschutz.
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