Für 5,50 Euro den ganzen Tag den Öffentlichen Personennahverkehr im AK-Land nutzen? Klingt verlockend, muss aber erst geprüft werden. Im Kreistag Altenkirchen hat das Thema jetzt Fahrt aufgenommen.
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Kommt bald das 5,50-Euro-Tagesticket für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im ganzen AK-Land? Der Kreistag hat mehrheitlich einen Antrag von FDP, CDU und FWG gebilligt, wonach die Verwaltung beauftragt wird, ein solches Pauschalangebot zu prüfen, das für die kreisweite Nutzung von Bus und Bahn gelten soll.