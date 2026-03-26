Ein Buspreis fürs AK-Land? Kreis steigt bei Prüfung des 5,50-Euro-Tagestickets ein Markus Kratzer 26.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Schülerverkehr (wie hier am Busbahnhof Betzdorf) macht einen großen Teil des ÖPNV im AK-Land aus. Jetzt prüft der Kreis, ob Busfahren mit einer Tagespreispauschale für mehr Menschen attraktiver gestaltet werden kann. Daniel-D. Pirker

Für 5,50 Euro den ganzen Tag den Öffentlichen Personennahverkehr im AK-Land nutzen? Klingt verlockend, muss aber erst geprüft werden. Im Kreistag Altenkirchen hat das Thema jetzt Fahrt aufgenommen.

Kommt bald das 5,50-Euro-Tagesticket für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im ganzen AK-Land? Der Kreistag hat mehrheitlich einen Antrag von FDP, CDU und FWG gebilligt, wonach die Verwaltung beauftragt wird, ein solches Pauschalangebot zu prüfen, das für die kreisweite Nutzung von Bus und Bahn gelten soll.







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