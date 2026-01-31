Kliniken im AK-Land Kreis-SPD wirft CDU bewusste Stimmungsmache vor Markus Eschenauer 31.01.2026, 13:15 Uhr

i Die SPD-Landtagsabgeordnete und frühere Gesundheistministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler reagiert mit klaren Worten auf Aussagen der Christdemokraten im Kreis Altenkirchen zur Förderung des Landes für das Krankenhaus Hachenburg. SPD RLP/Susie Knoll

Die Schließung des Krankenhauses Altenkirchen hat die Menschen schwer getroffen. Sie fühlen sich schlechter behandelt. Die 70-Millionen-Euro-Investition des Trägers für Hachenburg und damit verbundene Förderzusagen des Landes befeuern die Debatte.

Mit deutlichen Worten reagieren die Sozialdemokraten aus dem Kreis Altenkirchen auf Aussagen der CDU im Zusammenhang mit zugesagten Landesmitteln für das Krankenhaus Hachenburg. In der Stellungnahme werfen der SPD-Kreisverband sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat, Kandidat im Wahlkreis 2, dem politischen Gegner unter anderem vor, mit „falschen Behauptungen zur Krankenhausförderung“ Unsicherheit zu ...







