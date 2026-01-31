Kliniken im AK-Land
Kreis-SPD wirft CDU bewusste Stimmungsmache vor
Die SPD-Landtagsabgeordnete und frühere Gesundheistministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler reagiert mit klaren Worten auf Aussagen der Christdemokraten im Kreis Altenkirchen zur Förderung des Landes für das Krankenhaus Hachenburg.
SPD RLP/Susie Knoll

Die Schließung des Krankenhauses Altenkirchen hat die Menschen schwer getroffen. Sie fühlen sich schlechter behandelt. Die 70-Millionen-Euro-Investition des Trägers für Hachenburg und damit verbundene Förderzusagen des Landes befeuern die Debatte.

Lesezeit 3 Minuten
Mit deutlichen Worten reagieren die Sozialdemokraten aus dem Kreis Altenkirchen auf Aussagen der CDU im Zusammenhang mit zugesagten Landesmitteln für das Krankenhaus Hachenburg. In der Stellungnahme werfen der SPD-Kreisverband sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat, Kandidat im Wahlkreis 2, dem politischen Gegner unter anderem vor, mit „falschen Behauptungen zur Krankenhausförderung“ Unsicherheit zu ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKrankenhauskrise

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren