Die Schließung des Krankenhauses Altenkirchen hat die Menschen schwer getroffen. Sie fühlen sich schlechter behandelt. Die 70-Millionen-Euro-Investition des Trägers für Hachenburg und damit verbundene Förderzusagen des Landes befeuern die Debatte.
Lesezeit 3 Minuten
Mit deutlichen Worten reagieren die Sozialdemokraten aus dem Kreis Altenkirchen auf Aussagen der CDU im Zusammenhang mit zugesagten Landesmitteln für das Krankenhaus Hachenburg. In der Stellungnahme werfen der SPD-Kreisverband sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Philip Schimkat, Kandidat im Wahlkreis 2, dem politischen Gegner unter anderem vor, mit „falschen Behauptungen zur Krankenhausförderung“ Unsicherheit zu ...