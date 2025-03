Zwei Gegenstimmen aus der FWG, je eine Enthaltung aus den Reihen von CDU und FWG: Mit großer Mehrheit hat sich der Kreistag für einen neuen Weg entschieden, wie in einigen Jahren die Bioabfälle aus dem Landkreis verwertet werden sollen. Dies soll durch eine Kooperation mit dem Landkreis Ahrweiler erfolgen, der in Niederzissen den Bau einer Bioabfallvergärungsanlage plant. Um dort künftig den Fuß (oder die Tonnen) in die Tür zu bekommen, will der Landkreis dem Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) beitreten. Der zuständige Kreisbeigeordnete Fred Jüngerich erläuterte die Empfehlung des Werkausschusses. Investitions- und Planungskosten für die Anlage mit einer Kapazität von 48.000 Tonnen im Jahr trägt der Kreis Ahrweiler, bei einem nachträglichen Rückzieher des AK-Landes müsste der Kreis die Planungsmehrkosten von 275.000 Euro übernehmen. Dann würde die Anlage lediglich mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen geplant. Die Verwaltung wird durch den Beschluss beauftragt, dem Kreis Ahrweiler und dem Zweckverband REK den Willen zur Zusammenarbeit zu signalisieren.

Jüngerich skizzierte die Hintergründe des geplanten Schritts einer interkommunalen Zusammenarbeit. So sei man zwar erst im vergangenen Jahr in neue Verträge zur Bioabfallentsorgung eingestiegen, die bis Sommer 2028 liefen. Doch es stelle sich die Frage, was danach komme. „Das Land Rheinland-Pfalz hat in seinem Abfallwirtschaftskonzept vorgeschrieben, dass ab 2035 eine energetisch-stoffliche Nutzung der Bioabfälle zu erfolgen hat“, so der Kreisbeigeordnete. Der Schwerpunkt liege hier auf Vergärung, der Rest werde kompostiert.

„Die Entscheidung betrifft die Entsorgungssicherheit des Kreises und nicht die Idealvorstellung eines Kreisbeigeordneten.“

Der zuständige Kreisbeigeordnete Fred Jüngerich

Aktuell wird die Hälfte der jährlich im AK-Land anfallenden 20.000 Tonnen an Bioabfällen energetisch-stofflich verwertet, die andere Hälfte wird kompostiert. „Theoretisch hätten wir ja noch sechseinhalb weitere Jahre Zeit“, rechnet Jüngerich vor. Doch jetzt habe man die Möglichkeit, auf diesen Zug aufzuspringen. „Ich kann das nur empfehlen“, sagte er mit Blick auf eine immer stärkere Monopolisierung auf dem Markt und die damit verbundene Preisentwicklung. Bei einer Beteiligung kämen nach aktuellen Berechnungen Kosten von 85 Euro netto pro angelieferter Tonne zu. „Die Entscheidung betrifft die Entsorgungssicherheit des Kreises und nicht die Idealvorstellung eines Kreisbeigeordneten“, betonte Jüngerich abschließend.

Auch Landrat Peter Enders unterstützte das Vorhaben. „Dieser Weg der Kommunalisierung ist für uns wichtig“, argumentierte er. In seiner letzten Rede vor seinem Ausscheiden aus dem Kreistag am Monatsende sprach Bernd Becker (SPD) von einem „gewaltigen Schritt“ hin zu einer zeitgemäßen Behandlung von Biomüll. Auch nähere man sich einem weiteren Ideal an: einer Kommunalisierung von Daseinsaufgaben, bei der nicht das Profitstreben privater Anbieter im Vordergrund stehe. In einem Beitritt zum Zweckverband REK sieht Becker noch einen weiteren Vorteil: „Wir erhalten eine zusätzliche Option für den Restabfall im Kreis Altenkirchen.“