Firmen können sich anmelden Kreis Altenkirchen erlebt die zweite Nacht der Technik Elmar Hering 29.04.2026, 13:39 Uhr

i Im Werit-Werk in Altenkirchen machten sie Werbung für die zweite Nacht der Technik im Kreis Altenkirchen (von links): Astrid Bath, Stefan Hoffmann, Kerstin Dorn und Anna-Lena Weller (alle Werit), Urban Plößl (Agentur Plan Deluxe), Landrat Peter Enders, Lars Kober (Wirtschaftsförderung des Kreises) und Werner Schumacher (Mittelrheinischer Bezirksverein des VDI). Elmar Hering

Ob Metall, Kunststoff, Daten oder Sonstiges – die Wirtschaftslandschaft im Kreis Altenkirchen hat viele Facetten zu bieten. Überall, wo Technik drinsteckt, lohnt sich ein genauer Blick. Im Herbst werden sich wieder Hallentore für Besucher öffnen.

Zwei Jahre nach der erfolgreichen Premiere kehrt die Nacht der Technik am 18. September zurück in den Landkreis Altenkirchen. Die Veranstaltung wird dieses Mal initiiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen und dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI).







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