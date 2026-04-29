Ob Metall, Kunststoff, Daten oder Sonstiges – die Wirtschaftslandschaft im Kreis Altenkirchen hat viele Facetten zu bieten. Überall, wo Technik drinsteckt, lohnt sich ein genauer Blick. Im Herbst werden sich wieder Hallentore für Besucher öffnen.
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Zwei Jahre nach der erfolgreichen Premiere kehrt die Nacht der Technik am 18. September zurück in den Landkreis Altenkirchen. Die Veranstaltung wird dieses Mal initiiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen und dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI).