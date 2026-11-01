Sprechstunde in Kirchen „Krebspatienten sind auf schwierigem Weg nicht allein“ Markus Kratzer 01.11.2026, 06:00 Uhr

i Mohammad Golriz ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakonie-Klinikum Kirchen. Er will gemeinsam mit seinem Team Menschen mit einer Krebsdiagnose Mut machen. Kristina Hammer. Diakonie in Südwestfalen

Diagnose Krebs: Und plötzlich steht die Welt still. Einen Weg aus der Hilflosigkeit könnte das Krankenhaus Kirchen mit seiner chirurgisch-onkologischen Sprechstunde aufzeigen. Wir sprachen mit dem Mediziner Mohammad Golriz über das Angebot.

Seit Kurzem werden am Diakonie-Klinikum in Kirchen jeden Dienstag chirurgisch-onkologische Sprechstunden angeboten. Mohammad Golriz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, berät mit seinem Team Menschen mit einer Krebsdiagnose über Therapiemöglichkeiten und Eingriffe.







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