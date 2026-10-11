Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs muss man erst einmal verdauen. Ein Mann aus dem Kreis Altenkirchen hatte dafür kaum Zeit. Wenige Tage nach dem Befund lag er in Siegen auf dem OP-Tisch. Drei Monate später blickt er optimistisch in die Zukunft.
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Am Wohnzimmertisch der Eheleute W. (Namen von der Redaktion geändert) ist vor allem eines zu spüren: jede Menge Dankbarkeit. Vor gut drei Monaten wurde Stefan W. erfolgreich an der Bauchspeicheldrüse operiert. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 62-Jährige aus dem Oberkreis zusammen mit seiner Ehefrau auf eine schwierige Zeit zurück, die sie gemeistert haben – nicht zuletzt dank der medizinischen Versorgung im Diakonie-Klinikum in Siegen ...