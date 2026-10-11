Erfolgreiche OP in Siegen Krebspatient aus dem AK-Land ist voller Dankbarkeit Markus Kratzer 11.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Bauchspeicheldrüsen-Operation von Stefan W. in Siegen (Symbolfoto) dauerte fünfeinhalb Stunden. Fünf Tage später konnte er schmerzfrei die Klinik verlassen. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs muss man erst einmal verdauen. Ein Mann aus dem Kreis Altenkirchen hatte dafür kaum Zeit. Wenige Tage nach dem Befund lag er in Siegen auf dem OP-Tisch. Drei Monate später blickt er optimistisch in die Zukunft.

Am Wohnzimmertisch der Eheleute W. (Namen von der Redaktion geändert) ist vor allem eines zu spüren: jede Menge Dankbarkeit. Vor gut drei Monaten wurde Stefan W. erfolgreich an der Bauchspeicheldrüse operiert. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt der 62-Jährige aus dem Oberkreis zusammen mit seiner Ehefrau auf eine schwierige Zeit zurück, die sie gemeistert haben – nicht zuletzt dank der medizinischen Versorgung im Diakonie-Klinikum in Siegen ...







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