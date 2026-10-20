Tontechnik fürs Barbarafest
Kreativer Apotheker vereint Pharmazie und Musik
Pharmazie trifft auf Tontechnik: Apotheker Stefan Henke ist in der Welt der Moleküle und der Musik zu Hause. Und er schätzt "alt
Pharmazie trifft auf Tontechnik: Apotheker Stefan Henke ist in der Welt der Moleküle und der Musik zu Hause. Und er schätzt "alte Schätzchen."
Claudia Geimer

Apotheker Stefan Henke verbindet Pharmazie mit Tontechnik: Bei Festen sorgt er für perfekten Sound und unterstützt Vereine mit gesponserter Beschallung. Eine ungewöhnliche Mischung aus Heilkunst, Technik und Musik.

Lesezeit 3 Minuten
Was haben Aspirin, ABBA und das Barbarafest gemeinsam? Die Antwort liegt in der Person von Stefan Henke begründet. Als Inhaber der Gertruden-Apotheke (Kirchen) und der Löwen-Apotheke (Betzdorf) kennt sich der 63-Jährige mit Kopfschmerztabletten aus. ABBA ist die Verbindung zu einer zweiten Profession des Siegerländers: Musik.
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