Apotheker Stefan Henke verbindet Pharmazie mit Tontechnik: Bei Festen sorgt er für perfekten Sound und unterstützt Vereine mit gesponserter Beschallung. Eine ungewöhnliche Mischung aus Heilkunst, Technik und Musik.
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Was haben Aspirin, ABBA und das Barbarafest gemeinsam? Die Antwort liegt in der Person von Stefan Henke begründet. Als Inhaber der Gertruden-Apotheke (Kirchen) und der Löwen-Apotheke (Betzdorf) kennt sich der 63-Jährige mit Kopfschmerztabletten aus. ABBA ist die Verbindung zu einer zweiten Profession des Siegerländers: Musik.