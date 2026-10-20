Tontechnik fürs Barbarafest Kreativer Apotheker vereint Pharmazie und Musik Claudia Geimer 20.10.2026, 06:00 Uhr

i Pharmazie trifft auf Tontechnik: Apotheker Stefan Henke ist in der Welt der Moleküle und der Musik zu Hause. Und er schätzt "alte Schätzchen." Claudia Geimer

Apotheker Stefan Henke verbindet Pharmazie mit Tontechnik: Bei Festen sorgt er für perfekten Sound und unterstützt Vereine mit gesponserter Beschallung. Eine ungewöhnliche Mischung aus Heilkunst, Technik und Musik.

Was haben Aspirin, ABBA und das Barbarafest gemeinsam? Die Antwort liegt in der Person von Stefan Henke begründet. Als Inhaber der Gertruden-Apotheke (Kirchen) und der Löwen-Apotheke (Betzdorf) kennt sich der 63-Jährige mit Kopfschmerztabletten aus. ABBA ist die Verbindung zu einer zweiten Profession des Siegerländers: Musik.







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