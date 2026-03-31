Jeder kann mitmachen, jung und alt. Wer hat Lust, sich mittels individueller Keramikfliesen zu verewigen.
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Verhärtete Fronten, versiegende Verhandlungsbereitschaft: Die Krisen in der Welt, aber auch vor Ort führen dazu, dass Menschen häufig kein Licht mehr am Ende des dunklen Tunnels aus Schreckensmeldungen sehen. Mit gleich zwei Veranstaltungen möchte die Jugendkunstschule Altenkirchen im April dazu ermuntern, den Blickwinkel fern jeder Verharmlosung zu wechseln und wieder positive Kraft für ein gutes Miteinander im Alltag zu schöpfen.