Jugendkunstschule Altenkirchen
Kreative Ideen für Kunstprojekt am Quengelbach gesucht
Ein Kunstpfad mitten in Altenkirchen: Die beiden Jugendkunstschulleiter Tanja Corbach und Axel Weigend sowie Praktikantin Emily
Ein Kunstpfad mitten in Altenkirchen: Die beiden Jugendkunstschulleiter Tanja Corbach und Axel Weigend sowie Praktikantin Emily freuen sich auf zwei Aktionen im April, die im Zusammenhang mit dem geplanten Kunstpfad "Blaues Band / Flow - Leben in Bewegung" stehen. Dieser soll bald im Rahmen der innerstädtischen Renaturierung entlang des Altenkirchener Quengelsbachs installiert werden.
Julia Hilgeroth-Buchner

Jeder kann mitmachen, jung und alt. Wer hat Lust, sich mittels individueller Keramikfliesen zu verewigen. 

Lesezeit 2 Minuten
Verhärtete Fronten, versiegende Verhandlungsbereitschaft: Die Krisen in der Welt, aber auch vor Ort führen dazu, dass Menschen häufig kein Licht mehr am Ende des dunklen Tunnels aus Schreckensmeldungen sehen. Mit gleich zwei Veranstaltungen möchte die Jugendkunstschule Altenkirchen im April dazu ermuntern, den Blickwinkel fern jeder Verharmlosung zu wechseln und wieder positive Kraft für ein gutes Miteinander im Alltag zu schöpfen.

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