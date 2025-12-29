Das Jahr 2025 im AK-Land Krankenhaus Kirchen: Landrat vertraut auf die Diakonie Markus Kratzer 29.12.2025, 06:00 Uhr

i Im Interview mit unserer Zeitung zum Jahresende appelliert Landrat Peter Enders, trotz aller drängenden Probleme in den Bereichen Finanzen und Gesundheit nach vorne zu schauen. Heinz-Günter Augst (Archiv). at

2025 neigt sich auch im Kreis Altenkirchen seinem Ende zu. Zeit, um mit Landrat Peter Enders Rückschau zu halten. Wir sprachen mit ihm unter anderem über die medizinische Versorgung im AK-Land, aber auch über den Dreifachmord von Weitefeld.

2025 war ein ereignisreiches Jahr für den Kreis Altenkirchen. Die Schlagzeilen reichten vom Trägerwechsel am Kirchener Krankenhaus bis hin zu einem schrecklichen Gewaltverbrechen in Weitefeld. Mit Peter Enders haben wir das zu Ende gehende Jahr noch einmal in den Blick genommen.







Artikel teilen

Artikel teilen