„Verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal getanzt wurde“, soll der große deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt haben. Er hätte seine helle Freude gehabt an dem Gesamtkunstwerk, das jüngst im Wissener Kulturwerk zu sehen war.

Nach monatelangen Proben und intensiver Vorbereitung hat die Musikschule Dancepoint aus Altenkirchen im Kulturwerk in Wissen mit dem Musical „Der verborgene Tanz“ ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Jubiläumsveranstaltung bildete den Höhepunkt des Jahresprogramms und bot den zahlreichen Tänzerinnen und Tänzern die Gelegenheit, das Erarbeitete einem großen Publikum zu präsentieren.







