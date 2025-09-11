Beim jährlichen Festzug zu Erntedank in Friesenhagen geht es nicht nur um Obst und Gemüse. Die kreativen Kostüme und Motivwagen erinnern auch an vergangene Zeiten des Dorflebens. Wir hatten die Möglichkeit, die Wagenbauer vorab zu besuchen.

Die gute alte Zeit, die wünschen sich viele Menschen sehnsüchtig zurück. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum der prächtige Festzug zum Erntedankfest in Friesenhagen, der immer wieder Tausende von Zuschauern in das Wildenburger Land lockt, viele in die Zeit ihrer Kindheit zurückversetzt. In diesem Jahr steht er am Sonntag, 21. September, ab 14 Uhr an. Er ist einer der Höhepunkte des Erntedankfestes und hat durch die aufwendigen Motivwagen und zahlreiche Fußgruppen, musikalisch begleitet von sechs Musikkapellen, eine Ausnahmestellung auch weit außerhalb der Region.

Der Erntekranz und die Erntekrone sind typische Symbole für das Erntedankfest. Früher wurde nach Beendigung des Kornschnittes ein Kranz oder eine Krone aus Getreide von den Feldarbeitern mit der letzten Erntefuhre an den Gutsherrn überbracht. In Friesenhagen fertigt traditionsgemäß der Kirchenchor Cäcilia die Erntekrone, die sonntags von der Kirche zum jeweiligen Motivwagen gebracht und darauf befestigt wird.

i "Die Landeier" bauen seit Wochen an ihrem Wagen. Gaby Wertebach

Unsere Zeitung hatte die Gelegenheit, die Gruppe Wagenbauer „Die Landeier“ zu besuchen, die seit rund sechs Wochen an ihrem Motivwagen bauen. Seit fünf Jahren sind sie ein fester Bestandteil des Festzuges. Glücklicherweise haben ihnen Maike und Johannes Reifenrath ihre große Scheune „Am Hohäuschen“ zur Verfügung gestellt, sodass die Handwerker auch bei Regen werkeln können. Die Gruppe stellt den Dorfkern von früher nach und weckt damit Erinnerungen an Handwerksbetriebe, die es schon lange nicht mehr in Friesenhagen gibt. „Wir hatten hier früher auch einen Bäcker und einen Metzger – alles vorbei“, so Carmen Cooper. Im Inneren des Wagens lassen Tüten mit Zucker und Mehl, sowie große Weidekörbe erahnen, dass hier die ehemalige Bäckerei Kahlert dargestellt ist. Gleich daneben, durch eine Zwischenwand getrennt, wartet ein Friseursalon auf Kunden, ausgestattet mit den Original- Friseurstühlen des ehemaligen Salons Reuber in Friesenhagen, die sicher etliche Kundinnen noch mit Wehmut wiedererkennen.

Aber auch „Wir gehen zum Spitz“ war früher eine gängige Redewendung vieler Friesenhagener. Sie werden ein Déjà-vu-Erlebnis haben, wenn sie die damalige Gaststätte sehen, die von den Landeiern nachgebildet wurde. Nach einer Fotovorlage haben die kreativen Wagenbauer, darunter Fabian Simon und Simeon Kerkmann, eine Folie drucken lassen, mit der sie die Theke beklebt haben und die eins zu eins die gleichen Kacheln wie beim Spitz zeigen, dazu original Barhocker und die gleiche Krombacher Zapfanlage, erworben im Internet. „Die Männer haben fast täglich hier gearbeitet“, so Ina Drack, die genauso stolz auf das bereits Entstandene ist wie der Rest der begabten Handwerkerinnen und Handwerker.

„Ohne die vielen Firmen in der Umgebung, die uns unterstützen mit Material und Spenden, wäre das alles hier unmöglich.“

Benjamin Engels

Die Besucher dürfen gespannt sein. Jede Menge kreativer Ideen wurden wieder umgesetzt. Mit im Festzug, allerdings nur bei trockenem Wetter, ist auch ein Mähdrescher, der legendäre Claas Matador Gigant aus Holz. Den hat der Modellbauer im Ruhestand, Heinz Wunderlich, in mehr als 3000 Arbeitsstunden als detailgetreues und voll funktionsfähiges Modell erschaffen. Jeder einzelne Zinken, jedes Bauteil wurde per Hand gefertigt.

Die Wagen, mehr als zehn sind es in diesem Jahr, können schon in der Straße „Im Blumenberg“ bestaunt werden, bevor der Zug beginnt. „Die Wagenbauer freuen sich über das Interesse der Besucher, schließlich haben sie jede Menge Arbeit in die Wagen gesteckt“, so Stefan Schmallenbach, Vorstandsmitglied des Erntedankvereins. Es wurden sogar extra Weinfässer aus dem Ahrtal geholt. „Aber ohne die vielen Firmen in der Umgebung, die uns unterstützen mit Material und Spenden, wäre das alles hier unmöglich“, so Benjamin Engels.

Der Festzug startet am Blumenberg und zieht dann durch Strahlenbach, Wintert und die Hauptstraße, wo er von Thomas Schmidt kommentiert wird, bis zum Festplatz. Dort erwarten die Besucher neben dem Konzert im großen Festzelt wieder Imbiss- und Marktstände sowie der Autoscooter und ein Kinderkarussell.