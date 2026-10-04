Für den sichtbaren Wandel mitten in Selbach stehen Stichworte wie Dorfplatz und Spielplatz. Jetzt zeichnet sich eine weitere Veränderung ab, wenn auch auf den ersten Blick weitaus unscheinbarer.
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Steigende Kosten sind beileibe kein Problem, das sich auf Zapfsäulen und Lebensmittelregale beschränkt. Auch Bauvorhaben können betroffen sein. Aus diesem Grund verzichtet Selbach schweren Herzens auf den Neubau der Birkampbrücke.Einen entsprechenden Beschluss hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Schützenhaus einstimmig gefasst.