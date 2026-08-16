Garantierte Ferienbetreuung Kooperiert VG Kirchen mit Nachbar-Kommune? 16.08.2026, 20:00 Uhr

i Seit dem 1. August gilt für Grundschulkinder ein gesetzlich garantierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, insbesondere auch in den Ferien. Sebastian Gollnow (Symbol). picture alliance/dpa

Die Resonanz auf die garantierte Ferienbetreuung in der VG Kirchen ist überschaubar. Es gibt laut Bürgermeister Hundhausen wenig Anmeldungen. Wie soll die Kommune – mit Blick auf den Steuerzahler – darauf reagieren?

Seit dem 1. August gilt der gesetzliche Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder. Die Verbandsgemeinde Kirchen hat – so wie die anderen im Kreis Altenkirchen – die Weichen gestellt. Doch offenbar ist die Resonanz der Eltern bislang überschaubar, wie eine Bedarfsabfrage der Verwaltung ergab.







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