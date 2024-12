Von Mozart bis Billy Joel Konzertorchester Koblenz begeistert in Altenkirchen 16.12.2024, 19:00 Uhr

i Spielfreude und Virtuosität: Die Musiker des "Konzertorchesters Koblenz" (hier eine Bläsergruppe und Dirigent Christoph Engers) begeisterten mit ihrem opulenten Weihnachtsprogramm in der Christuskirche. Julia Hilgeroth-Buchner

Lichterglanz, festliche Klänge und ein Hüttendorf vor der Kirche: Das Konzert des „Konzertorchesters Koblenz“ in der Altenkirchener Christuskirche war ein vorweihnachtliches Erlebnis, das rund 280 Musikfreunden einen unvergesslichen Abend bereitete.

Weihnachtsfeste in der Kindheit wecken oft besondere Erinnerungen: Der Moment etwa, in dem sich die Tür öffnet, die Geschenke noch gut verpackt unter dem funkelnden Baum liegen und die Vorfreude keine Grenzen kennt. G anz ähnlich müssen sich die rund 280 Musikfreunde aus der Region gefühlt haben, die sich am dritten Advent zum Gastspiel des „Konzertorchesters Koblenz“ in die Christuskirche Altenkirchen aufgemacht hatten und denen schon beim ...

