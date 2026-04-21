Bergkapelle im Kulturwerk
Konzert in Wissen: Diamanten, Eiffelturm und Harmonie
Die Bergkapelle Birken-Honigsessen gab im voll besetzten Kulturwerk ein fulminantes Jahreskonzert.
Die Bergkapelle Birken-Honigsessen gab im voll besetzten Kulturwerk ein fulminantes Jahreskonzert.
Michael Dücker

Heimische Blasmusik hat viele Fans. Das gilt auch für die Bergkapelle Birken-Honigsessen, die ihren jüngsten Liveauftritt im Kulturwerk mit einer Prise Folkmusik garnierte. So gewinnt man neue Freunde.

Lesezeit 2 Minuten
Qualitativ hochwertige Blasmusik, gepaart mit keltischen Rhythmen und Melodien – mit diesem herrlichen Frühlingsstrauß begeisterte die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen ihr Publikum im sehr gut gefüllten Kulturwerk in Wissen. Mehr als 600 Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten und honorierten die Beiträge mit kräftigem Applaus.

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