Bergkapelle im Kulturwerk Konzert in Wissen: Diamanten, Eiffelturm und Harmonie Elmar Hering 21.04.2026, 12:24 Uhr

i Die Bergkapelle Birken-Honigsessen gab im voll besetzten Kulturwerk ein fulminantes Jahreskonzert. Michael Dücker

Heimische Blasmusik hat viele Fans. Das gilt auch für die Bergkapelle Birken-Honigsessen, die ihren jüngsten Liveauftritt im Kulturwerk mit einer Prise Folkmusik garnierte. So gewinnt man neue Freunde.

Qualitativ hochwertige Blasmusik, gepaart mit keltischen Rhythmen und Melodien – mit diesem herrlichen Frühlingsstrauß begeisterte die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen ihr Publikum im sehr gut gefüllten Kulturwerk in Wissen. Mehr als 600 Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten und honorierten die Beiträge mit kräftigem Applaus.







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