Vor 50 Jahren gründete sich die Opferschutz-Organisation „Der Weisse Ring“ in Mainz. Das muss gefeiert werden – auch, um weiterhin die wichtige Arbeit der Opferschutzorganisation zu unterstützen. Dafür gibt es am 12. September ein Konzert in Wissen.
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50 Jahre jung wird die Opferschutzorganisation „Der Weisse Ring“ in diesem Jahr (wir berichteten). Ein Grund zum feiern findet auch die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die seit 2022 an der Spitze des Landesverbands steht.