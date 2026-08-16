Landespolizeiorchester spielt Konzert im Kulturwerk Wissen für den Weissen Ring Sonja Roos 16.08.2026, 15:00 Uhr

i Dieter Lichtenthäler und Sabine Bätzing-Lichtenthäler werben für das Jubiläumskonzert des Landespolizeiorchesters am 12. September im Wissener Kulturwerk anlässlich des 50. Geburtstag der Opferschutzorganisation „Der Weisse Ring“. Sonja Roos

Vor 50 Jahren gründete sich die Opferschutz-Organisation „Der Weisse Ring“ in Mainz. Das muss gefeiert werden – auch, um weiterhin die wichtige Arbeit der Opferschutzorganisation zu unterstützen. Dafür gibt es am 12. September ein Konzert in Wissen.

50 Jahre jung wird die Opferschutzorganisation „Der Weisse Ring“ in diesem Jahr (wir berichteten). Ein Grund zum feiern findet auch die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die seit 2022 an der Spitze des Landesverbands steht.







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