Das Rheinklang-Trio gibt am Sonntag, 22. Juni, um 17 Uhr im Kulturhaus in Hamm ein Konzert zum Gedenken an Hans Wolfgang Schmitz und Ursula Schmitz-Grueters. Der Eintritt ist frei. Ein freiwilliger Kostenbeitrag in Form einer Spende ist möglich.

Hervorgegangen aus chor- und kammermusikalischen Projekten in Neuss interpretiert das Rheinklang-Trio mit Berta Metz-Kukuk (Violine), Michael Budde (Violoncello) und Felicitas Weihmann-Grote (Klavier) seit 2021 Werke von Bach bis Mel Bonis, von Beethoven bis Rachmaninoff. Die Mitglieder des Trios verbindet neben der sorgfältigen Werkerkundung und Aufführungspraxis das engagierte musikpädagogische Wirken im Beruf.

Hans Wolfgang Schmitz lebte in Breitscheid und Hamm und prägte lange Jahre das kulturelle Angebot mit Konzerten und Auftritten

Kurz vor der Jahrtausendwende ist das Ehepaar Schmitz nach Jahren, in denen sie in Breitscheid wohnten, nach Hamm gezogen. Er als Chordirektor der Kölner Oper in Ruhestand, seine Frau als Sopranistin im Opernchor mit zahlreichen Soloauftritten in Oper und als Konzert-Sängerin.

Schon in der Breitscheidter Zeit hatte Hans Wolfgang Schmitz sich als Chorleiter verschiedener regionaler Chorformationen sowie als Liedbegleiter und Pianist in Kammermusik-Konzerten häufig eingebracht. Jahrelang konzertierte er in der Sparkasse, wo damals schon dank Franz Rohringers Engagement der Flügel stand, der jetzt das Kulturhaus schmückt. Dann zog man ins Kulturhaus um und gab da lange Jahre je zwei Kammerkonzerte pro Jahr in verschiedenen Besetzungen zwischen Liederabend, Sonatenabend, Trio und Quartett bis zu Schuberts Forellenquintett, um dieses besondere Werk in Erinnerung zu rufen.

Großes Engagement in seiner Heimat

Zusätzlich erklangen im Zeitraum von 16 Jahren 32 Konzertprogramme mit Musik und Geschichten im evangelischen Altenzentrum, also ebenfalls zwei Konzerte pro Jahr, eines im Frühsommer und eines im Advent.

Diese Dichte an Veranstaltungen sowie die Ernsthaftigkeit solch professionellen Engagements waren nicht einfach ein hübscher Zeitvertreib für pensionierte Musiker und ihr Publikum – sie trugen wesentlich dazu bei, das kulturelle Leben in Hamm zu bereichern.