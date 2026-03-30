125-jähriges Bestehen Konzert der Superlative begeisterte Hunderte in Wissen Thomas Hoffmann 30.03.2026, 12:32 Uhr

i Der Tenor Max An und die Sopranistin Elena So (hier gemeinsam mit Dirigent Christoph Becker) waren zwei musikalische Gäste, die dem ohnenhin hochkarätigen Jubiläumskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen mit ihrem Gesang einen weiteren glänzenden musikalischen Diamanten hinzufügten. Thomas Hoffmann

Gegründet 1901 kann die Stadt-und Feuerwehrkapelle inzwischen auf bewegte 125 Jahre zurückblicken. Als Teil dieses Jubiläums verwöhnte der Verein seine Gäste mit einem großartigen Frühjahrskonzert.

Donnernder Applaus und vielfache Zugaberufe, das war am Sonntagabend der verdiente Lohn für ein dreistündiges Konzert, das Hunderte Besucher (unter ihnen zahlreiche Vertreter von Politik, Religion, den Musik- und Feuerwehrverbänden und aus der Gesellschaft) im restlos ausverkauften Wissener Kulturwerk erlebten.







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