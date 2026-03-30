Gegründet 1901 kann die Stadt-und Feuerwehrkapelle inzwischen auf bewegte 125 Jahre zurückblicken. Als Teil dieses Jubiläums verwöhnte der Verein seine Gäste mit einem großartigen Frühjahrskonzert.
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Donnernder Applaus und vielfache Zugaberufe, das war am Sonntagabend der verdiente Lohn für ein dreistündiges Konzert, das Hunderte Besucher (unter ihnen zahlreiche Vertreter von Politik, Religion, den Musik- und Feuerwehrverbänden und aus der Gesellschaft) im restlos ausverkauften Wissener Kulturwerk erlebten.