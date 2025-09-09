Der Messerangriff in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes in Altenkirchen hat Spuren hinterlassen. Die Stadtratsfraktionen sind sich nach der jüngsten Beratung einig – die Zustände sind inakzeptabel und es muss dringend gegengesteuert werden.

Nach dem Messerangriff in der Nähe des Konrad-Adenauer-Platzes/Bahnhofsbereich in Altenkirchen plant die Stadtpolitik nun weitere Maßnahmen. Wie Markus Trepper, erster Beigeordneter der Kreisstadt Altenkirchen, in Vertretung für Stadtchef Ralf Lindenpütz unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, wurde in der einberufenen Sitzung der Fraktionen und Beigeordneten am 3. September „intensiv über die Situation am Konrad-Adenauer-Platz sowie über den Messerangriff vom 30. August beraten.“ Wie Trepper weiter berichtet, seien sich alle Fraktionen einig, „dass die derzeitigen Zustände nicht akzeptabel sind und dringend gegengesteuert werden muss.“

So habe der Messerangriff die Fraktionen „tief bewegt und die bestehenden Sorgen noch verstärkt“, wie der erste Beigeordnete gegenüber unserer Zeitung ausführt. Der Austausch mit der Polizei und dem Ordnungsamt wurde bereits vor dem jüngsten Messerangriff intensiviert. Gemeinsam wolle man daran arbeiten, „kurzfristig wirksame Maßnahmen umzusetzen und gleichzeitig langfristige Verbesserungen vorzubereiten“.

i Die Polizei Altenkirchen plant, am Konrad-Adenauer-Platz/Bahnhofsbereich verstärkt auf Präsenz und Kontrollen zu setzen. Robert Michael. picture alliance/dpa

Trepper nennt als bereits erfolgte Schritte, dass kurzfristig in Absprache mit Polizei und Ordnungsamt die Gefahrenabwehrverordnung angepasst und verschärft wurde. Durch die neue Verordnung, die seit dem 1. August 2025 gilt, ist der Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen untersagt – auch im Bereich Konrad-Adenauer-Platz und Bahnhofsvorplatz. Auch würde die Polizeipräsenz durch die Polizei Altenkirchen mit verstärkten Kontrollen weiter fortgeführt werden. „Parallel arbeiten wir an mittel- und kurzfristigen Konzepten, die zu einer spürbaren und nachhaltigen Verbesserung von Sicherheit und Aufenthaltsqualität beitragen sollen“, so Trepper weiter. Man entwickle Konzepte, die den Platz durch bauliche Maßnahmen und durch mehr Angebote attraktiver machen sollen. Laut dem ersten Beigeordneten laufen die Planungen dafür bereits.

Auf den Wunsch eines Ladeninhabers, der beim jüngsten Rundgang unserer Reporterin im genannten Gebiet äußerte, dass man sich mehr Angebote seitens des Citymanagements der Stadt Altenkirchen am Konrad-Adenauer-Platz für Kinder und Familien wünschen würde, reagiert Citymanagerin Anna Laux positiv. „Wir sehen großes Potenzial, diesen zentralen Ort noch stärker als Begegnungs- und Aufenthaltsort zu nutzen“, erklärt sie. „Als nächste Schritte arbeiten wir an Ideen und einem Konzept, das wir vorzugsweise gemeinsam mit lokalen Akteuren entwickeln möchten. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass der Platz mehr kann – nämlich ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält.“ Das Citymanagement Altenkirchen unterstütze diesen Impuls ausdrücklich. Interessierte könnten sich mit Vorschlägen an Citymanagerin Laux wenden, so Trepper.

Polizei: Ende Juli 2025 ereignete sich ein weiterer Messerangriff

Wie die Polizei Altenkirchen auf Anfrage mitteilt, ereignete sich (mit Rückblick auf die letzten drei Jahre) neben der Tat am 30. August zuletzt Ende Juli 2025 ein Messerangriff im Bereich Bahnhofstraße/Konrad-Adenauer-Platz. Auch hier kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung.