Was passiert in Altenkirchen? Konkrete Gespräche über eine Regioklinik angemahnt Markus Kratzer 22.01.2026, 16:00 Uhr

i Wie sieht das künftige medizinische Versorgungsangebot in Altenkirchen aus? Diese Frage dominiert die Debatte um eine Regioklinik am Leuzbacher Weg. Markus Kratzer

Wird das Medizinische Versorgungszentrum in Altenkirchen zu einer Regioklinik aufgewertet? Diese Frage wird vor allem rund um die Kreisstadt heiß diskutiert. Noch ist die Debatte im „Ja, aber“-Stadium. Jetzt fordert einer: Fakten auf den Tisch.

Der Verlust des Krankenhauses nach der doppelten DRK-Insolvenz schmerzt die Kreisstadt Altenkirchen sehr. Umso dankbarer wäre man hier schon, wenn aus dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) wieder mehr werden könnte. Und so wird die Diskussion um eine Regioklinik am Leuzbacher Weg hoffnungsfroh begleitet, auch wenn bislang wenig Belastbares auf dem (OP-)Tisch liegt.







