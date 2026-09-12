K92 bei Äpfelbach
Komplett marode Landstraße wird endlich saniert
Noch weist ein Schild auf die Straßenschäden auf der K92 zwischen Äpfelbach und Niederfischbach hin. Bald soll es mit der Sanier
Noch weist ein Schild auf die Straßenschäden auf der K92 zwischen Äpfelbach und Niederfischbach hin. Bald soll es mit der Sanierung losgehen.
Thomas Leurs

Sie dürfte die kaputteste Straße im Kreis Altenkirchen sein. Das Stück zwischen Äpfelbach und Niederfischbach soll ab kommenden Monat endlich saniert werden. Sehr zur Freude der Anwohner.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Straße, die ihre besten Zeiten schon lange hinter sich hat, ist die Kreisstraße 92 zwischen Äpfelbach und Niederfischbach. Schon seit Jahren drängen die Anwohner darauf, dass das Teilstück saniert wird. Umso mehr, als bekannt wurde, dass die L279 von Äpfelbach Richtung Wingendorf ebenfalls saniert werden soll.
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