Große Pläne fürs Open Arts Kommen die Sportfreunde Stiller nach Forst-Wäldchen? Sonja Roos 15.08.2026, 17:00 Uhr

i Hat große Pläne fürs Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen – Initiator Daniel Diestelkamp verrät ein paar davon im Gespräch mit unserer Zeitung. Sonja Roos

Das Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst ist in diesem Jahr erfolgreich zum fünften Mal über die Bühne gegangen. Initiator Daniel Diestelkamp ist zufrieden mit der Bilanz und wirft mit unserer Zeitung einen Blick aufs kommende Jahr.

Konzerte, Workshops, Filmabende, Lesungen und Kunstaktionen – das alles war das diesjährige Open Arts Festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst. Initiator Daniel Diestelkamp blickt sehr zufrieden auf die fünfte Auflage des Festivals zurück. Höhepunkte seien sicher die Eröffnung mit der 17-köpfigen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Big Band unter der Leitung von Marco Lichtenthäler gewesen, die von Sängerin Sabine Kühlich begleitet wurde.







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