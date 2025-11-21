Kolpingsfamilie erntet 2025 besonders viele Äpfel

Seit mehr als 100 Jahren setzt sich der katholische Sozialverband Kolpingsfamilie aus Gebhardshain für die Menschen ein. Unter anderem mit einer Schuh-Aktion und der Apfelernte. Bei Letzterem konnte dieses Jahr besonders viel geerntet werden.
Lesezeit 2 Minuten
Den Leitlinien von Adolph Kolping haben sich zahlreiche Kolpingvereine, genannt Kolpingfamilien, verschrieben. Er setzte sich unermüdlich für sozial Benachteiligte ein. Er förderte berufliche Fortbildung, gab Halt durch Gemeinschaft und bot konkrete Hilfen im Alltag.