Sozialverband aus Gebhardshain Kolpingsfamilie erntet 2025 besonders viele Äpfel Gaby Wertebach 21.11.2025, 14:00 Uhr

i Werner Hammer (von links), Alois Schmidt und Richard Theis von der Kolpingsfamilie in Gebhardshain haben soeben zahlreiche Kartons zur Post gebracht, im Lagen wartet bereits neues Material darauf sortiert zu werden. Gaby Wertebach

Seit mehr als 100 Jahren setzt sich der katholische Sozialverband Kolpingsfamilie aus Gebhardshain für die Menschen ein. Unter anderem mit einer Schuh-Aktion und der Apfelernte. Bei Letzterem konnte dieses Jahr besonders viel geerntet werden.

Den Leitlinien von Adolph Kolping haben sich zahlreiche Kolpingvereine, genannt Kolpingfamilien, verschrieben. Er setzte sich unermüdlich für sozial Benachteiligte ein. Er förderte berufliche Fortbildung, gab Halt durch Gemeinschaft und bot konkrete Hilfen im Alltag.







Artikel teilen

Artikel teilen