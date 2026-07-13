Ort feiert 555 Jahre Bestehen Kohlemeiler in Brachbach brennt und brennt und brennt Daniel-D. Pirker 13.07.2026, 19:30 Uhr

i Rauchschwaden aus dem Wernbergtal: Die durch den historischen Meiler im Brachbach produzierte Kohle wird man kaufen können. Guido Kettner

Seit Sonntag ziehen Rauchschaden über das Wernbergtal in Brachbach. Sorgen muss man sich nicht machen. Im Gegenteil. Mit dem ersten Brachbacher Holzkohlemeiler demonstriert das Dorf Identifikation mit der Heimat und eine große Portion Zusammenhalt.

Noch ein paar Wochen muss man warten, bis Brachbach mit dem Auftritt von DJ Ötzi den Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um sein 555-jähriges Bestehen zelebriert. Längst gibt es erste Vorboten, die auf das besondere Wochenende um den 19. September herum Lust machen und den Blick auf den umtriebigen 2323-Einwohner-Ort lenken.







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