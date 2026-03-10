Beim Bürgermeister nachgefragt Könnte es bald wieder „Denkmalfeste“ geben? Johannes Mario Löhr 10.03.2026, 13:00 Uhr

i Das Herdorfer Kriegerdenkmal ist derzeit eingezäunt. Gibt es dort vielleicht bald wieder Feste wie in der Vergangenheit? Unsere Zeitung hat beim Stadtbürgermeister nachgehört. Johannes Mario Löhr

Einst gab es im Wald über dem Neubaugebiet das „Denkmalfest“. Könnte es in Zukunft ein Comeback feiern? Unsere Zeitung hat beim Stadtbürgermeister nachgehört.

Dem einen oder anderen Herdorfer wird der Begriff „Denkmalfest“ sicherlich noch etwas sagen. Vor etwa zwei Dekaden organisierten einige motivierte Herdorferinnen und Herdorfer die so bezeichnete Sause bei dem einsamen Türmchen: Es gab Musik, Essen, Bierchen sowie gute Gespräche für die Großen – und Limo und ein Abenteuer im Wald für die Kleinen.







