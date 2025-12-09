Neuer Fahrplan für Siegstrecke Können Bahnkunden auf Besserung hoffen? Daniel-D. Pirker 09.12.2025, 19:00 Uhr

i Bald sollen auf der Siegstrecke neue Regionalexpress-Modelle eingesetzt werden. Daniel-D. Pirker

Mit dem Fahrplanwechsel sollen Verbesserungen für die Siegstrecke, die Oberwesterwaldbahn und Hellertalbahn kommen. Doch tiefgreifende Probleme, unter denen Bahnreisende in der Region seit Langem leiden, scheinen vorerst nicht angepackt zu werden.

Die Pressemitteilung des Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord liest sich positiv. Wie jedes Jahr treten mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember Änderungen in Kraft. Betroffen sind die Siegstrecke, die Oberwesterwaldbahn und Hellerbahn.







