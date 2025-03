Kölner Straße in Altenkirchen für zwei Wochen gesperrt

Autofahrer müssen sich ab Freitag, 14. März in der Kreisstadt Altenkirchen in Geduld üben. Dann wird für zwei Wochen die Kölner Straße im Zentrum teilgesperrt. Der Grund: Laut VG sind in diesem Bereich Teile der Abwasserleitungen eingebrochen.

Autofahrer müssen sich auf zweiwöchige Verkehrsbehinderungen in Altenkirchen ab Freitag, 14. März, einstellen. Wie die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mitteilt, wird eine Teilsperrung der Kölner Straße bis zum 28. März erfolgen. Hiervon sind die Fahrspur Richtung Weyerbusch und die Abbiegespuren zwischen der Kumpstraße und der Koblenzer Straße (Süße Ecke) betroffen. In diesem Zeitraum ist das Linksabbiegen aus der Kölner Straße in die Kumpstraße und das Linksabbiegen aus der Kölner Straße in die Koblenzer Straße nicht möglich. Über die B256 ist eine Umleitung ausgeschildert.

Grund für die Sperrung sind dringende Baumaßnahmen. „Im Rahmen unserer Eigenüberwachung haben wir bei einer routinemäßigen optischen Untersuchung (Kameraerfahrung) der Abwasserleitungen Schäden an den Hausanschlussleitungen der Kölner Straße 4 festgestellt. Eine genauere Inspektion mit einer Satellitenkamera ergab, dass Teile der Leitungen eingebrochen sind, wodurch sich über die Zeit Erdmaterial gelöst hat“, teilt VG-Mitarbeiter Eduard Krebil (Kommunale Betriebe) auf Anfrage unserer Zeitung mit.

i Auf der Kölner Straße im Zentrum von Altenkirchen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Freitag, 14. März, bis zum 28. März auf Verkehrsbehinderungen einstellen, da hier eine dringende Baumaßnahme erfolgt. Die Verbandsgemeinde bittet um Verständnis bezüglich etwagiger Lärmbelästigungen und Behinderungen. Annika Stock

In dem betroffenen Bereich habe sich auch der Gehweg leicht gesenkt, deshalb bestehe „akuter Handlungsbedarf“. „Bevor wir mit den Reparaturarbeiten beginnen konnten, war eine Abstimmung mit den Eigentümern erforderlich, da die Eigentumsverhältnisse in diesem Fall komplex sind. Diese Gespräche konnten jedoch zügig abgeschlossen werden, sodass die Bauarbeiten nun starten, um größere Schäden zu vermeiden.“ Die Arbeiten werden zu den üblichen Arbeitszeiten durchgeführt, die VG bittet um Verständnis bezüglich Lärmbelästigungen und Behinderungen.

„Da es sich um eine Reparatur handelt, können wir den Umfang der Arbeiten nur sehr grob abschätzen. Wir gehen davon aus, dass die Kosten inklusive Verkehrsführung im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.“

Wie Krebil weiter ausführt, werden im Zuge der Arbeiten die Anschlüsse bis zum Kontrollschacht, der sich am Fahrbahnrand befindet, saniert. „Da es sich um eine Reparatur handelt, können wir den Umfang der Arbeiten nur sehr grob abschätzen. Wir gehen davon aus, dass die Kosten inklusive Verkehrsführung im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.“