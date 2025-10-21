Die Deutsche Bahn wird den Kölner Hauptbahnhof ab 14. November für zehn Tage für Regional- und Fernzüge sperren. Grund ist die Inbetriebnahme eines neuen Stellwerkes. Was das für Pendler und Reisende aus dem Kreis Altenkirchen bedeutet.
Die Deutsche Bahn (DB) kündigt für die Zeit zwischen Freitag, 14. November, 21 Uhr und Montag, 24. November, 5 Uhr die Inbetriebnahme eines neuen Stellwerks für den Kölner Hauptbahnhof an. Das hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr.Die Linie RE9, die stündlich von Siegen über Köln nach Aachen fährt, wird über die Südbrücke umgeleitet.